V tej hudo prizadeti latinskoameriški državi je doslej v epidemiji umrlo približno 53.000 ljudi, med preživelimi pa je najmanj 53 ljudi, starih med 100 in 118 let. Še dva se trenutno bojujeta z boleznijo. Eden najbolj presenetljivih primerov med preživelimi je 118-letnik iz zvezne države Tabasco na jugovzhodu Mehike, ki je simptome bolezni razvil pretekli mesec. Trpel ni za nobenim drugim bolezenskim stanjem, ki so povezana s povečanim tveganjem pri poteku bolezni, in je potreboval le nekaj malega bolniškega zdravljenja. Skupaj je za covidom-19 v Mehiki po uradnih podatkih zbolelo 78 stoletnikov, od katerih jih je 23 preminilo.