Zavezništvo za cepljenje zagotovilo 200 milijonov odmerkov cepiva za revne države

Zavezništvo za cepljenje (Gavi) je danes sporočilo, da so zagotovili še do 100 milijonov odmerkov cepiva proti covidu-19, ki ga bodo po razvoju dostavili revnejšim državam. Skupno so doslej rezervirali do 200 milijonov odmerkov Prvih 100 milijonov doz cepiv sta Gavi in Fundacija Billa in Melinde Gates že prejšnji mesec rezervirala pri farmacevtskem gigantu Serum Institute of India, sedaj pa jim je ob sklenitvi dogovora uspelo število podvojiti.

Pri zavezništvu so poudarili, da dogovor omogoča rezervacijo dodatnih odmerkov cepiva, če bi to potrebovali. Dodali so, da je cena cepiva omejena na tri dolarje na dozo. Porazdelitev cepiva bo potekala preko mednarodnega partnerstva za razvoj cepiva proti covidu-19 Covax. Globalni pobudi za pravično razdeljevanje cepiva proti covidu-19 po svetu se je doslej pridružilo več kot 60 bogatih držav, med katerimi pa ni ZDA, Kitajske in Rusije. Cilj pobude je zagotoviti dve milijardi odmerkov cepiva proti covidu-19 do konca prihodnjega leta. Načrt je, da bodo bogate države pomagale nabaviti cepivo revnejšim. Vendar imajo težave z zbiranjem sredstev.