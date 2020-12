»Vlada je danes sprejela priporočilo neodvisne regulatorne agencije za zdravila in zdravstvene izdelke (MHRA), da za uporabo odobri cepivo Pfizer-BioNTech proti covidu-19,« so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočili z ministrstva za zdravje. »Cepivo bo po vsej Veliki Britaniji na voljo od prihodnjega tedna,« so sporočili.

Britanski regulator MHRA je sporočil, da je cepivo, ki nudi do 95-odstotno zaščito pred boleznijo covid-19, varno in se lahko začne uporabljati naslednji teden, poroča BBC. Cepljenje se bo tako lahko začelo prihodnji teden, prednost pa bodo imele ogrožene skupine, kot so oskrbovanci v domovih za starejše ter zdravstveno in negovalno osebje.

Pripravljeni na največjo kampanjo cepljenja v zgodovini države Velika Britanija je že naročila 40 milijonov odmerkov cepiva, kar zadošča za cepljenje 20 milijonov ljudi. Kot poroča BBC, bo v kratkem na voljo približno 10 milijonov odmerkov, prvih 800.000 pa jih bo v Veliko Britanijo prispelo v prihodnjih dneh. Zdravstvena služba je pripravljena na »največjo kampanjo cepljenja v zgodovini naše države«, je ob tem zagotovil izvršni direktor NHS Simon Stevens. Odločitev je pozdravil tudi zdravstveni minister Matt Hancock, ki je na Twitterju sporočil, da je »pomoč na poti«. Na cepljenje se pripravlja približno 50 bolnišnic, točke za cepljenje pa vzpostavljajo tudi drugod, med drugim tudi v konferenčnih centrih, poroča BBC. Čeprav se lahko cepljenje začne, pa morajo ljudje še naprej upoštevati pravila in ukrepe, sprejete za preprečevanje širjenja koronavirusa, pri tem poudarjajo strokovnjaki. Odločitev britanskega regulatorja so že pozdravili tako v Pfizerju kot BioNTecju.

Uvedba cepiva bo zmanjšala število hospitalizacij Odobritev cepiva v Združenem kraljestvu je »zgodovinski trenutek« v boju proti covidu-19, je sporočil izvršni direktor Pfizerja Albert Bourla. Ta odobritev je »cilj, za katerega smo si prizadevali, odkar smo prvič izjavili, da bo znanost zmagala«, je sporočil. Soustanovitelj nemškega biotehnološkega podjetja BioNTech Ugur Sahin pa je izrazil pričakovanje, da bo uvedba cepiva v Veliki Britaniji zmanjšala število hospitalizacij ljudi z visokim tveganjem, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Cepivo, ki sta ga razvila Pfizer in BioNTech, temelji na inovativni informacijski ribonukleinski kislini (mRNK). Glede na končne rezultate kliničnih testiranj je 95-odstotno učinkovito, so iz podjetji sporočili sredi novembra. Dodali so, da nima resnih stranskih učinkov.