Podrobnosti o cepivu, ki naj bi ga uporabili, minister ni navedel. Je pa dejal, da bodo najprej cepili učitelje in zdravnike. Pred tem je Muraško dejal, da so klinična testiranja cepiva proti covidu-19, ki ga razvija državni raziskovalni laboratorij, že končana. Tiskovna agencija Reuters pa je iz neimenovanih virov izvedela, da naj bi cepivo že ta mesec od pristojnih oblasti dobilo dovoljenje za uporabo. V Rusiji so doslej potrdili več kot 845.000 okužb z novim koronavirusom, covidu-19 je podleglo več kot 14.000 ljudi.