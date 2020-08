Goran Vojnović: Hribček bon kupil

Skesano priznam, da sem prvorazreden privilegiranec, ki se mu je – malo zaradi moje nadvse prijazne in gostoljubne tašče, malo pa zaradi srečno nesrečnih naključij v družinski zgodovini, ki so nam zapustila stanovanje v Puli – vse do letošnjega leta uspevalo izogniti domači turistični ponudbi in ki je zato verjel, da je Hrvaška najdražja turistična destinacija na svetu. Če ne računam svoje Pule, sem se Hrvaški v poletnem času dokaj načrtno izogibal, saj se mi je zdelo, da nespornim lepotam navkljub ni vredna vnebovzetih cen. Videl sem pač dovolj sveta, da vem, kaj lahko za isto ceno dobim drugod na Mediteranu, da o Aziji sploh ne govorim. Na Hrvaško se vrnem, sem si rekel, ko bom velik in bogat in beton ne bo več Dalmatinčev najboljši prijatelj.