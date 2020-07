Goran Vojnović: Šahiranje z javnim interesom

Založba Beletrina izdaja pisano paleto domačih avtorjev, od Draga Jančarja do Svetlane Makarovič, prevode kakovostnih tujih avtorjev, zbirke klasične literature. Beletrina organizira tudi literarne festivale, kot sta Fabula ali Dnevi poezije in vina, upravlja z Biblosom, platformo za izposojo in prodajo e-knjig, skrbi za spletni medij Airbeletrina in mednarodno pesniško platformo Versopolis, pa še kaj bi se najbrž našlo. Interesi založbe Beletrina se zato z javnim interesom Republike Slovenija na področju knjige neprestano prepletajo, pogosto pa se z njimi nerazvozljivo zapletejo in ne ve se več, kje se zasebni interes Beletrine konča in se javni interes začne.