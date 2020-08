Goran Vojnović: Svet je FC Barcelona

Ko smo se že skoraj spravili v prepričanju, da leto 2020 ne more biti slabše, kot je, je Leo Messi z enim samim sporočilom, poslanim iz Argentine v Španijo, preigral vse pandemije koronavirusa, vse janše in vse hojse, Simonitijevo kulturno politiko in Trumpovo zmago na prihajajočih volitvah.