Koga v Evropi res ščiti ameriška vojska

Nemški visoki politiki, pravijo, so bili ogorčeni, ker je ameriška vlada sklenila, da bo umaknila tretjino svojih vojakov iz Nemčije. (Še vedno jih bo ostalo 24.000). Drugi spet so obžalovali ameriško odločitev. Med njimi je obrambna ministrica, ki je pred kratkim v intervjuju za Die Zeit razlagala, da se je treba konfrontirati z Rusijo. Oglasil se je tudi vladni koordinator za Nato, ki trdi, da je zmanjšanje števila ameriških vojakov na nemških tleh v nasprotju z nemškimi varnostnimi interesi. Podobno kot politična elita so razpoložene poslovne elite. Eni in drugi želijo, da bi stvari ostale, kakor so.