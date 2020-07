Goran Vojnović: Učna ura za Levico

Če Levica misli resno z uvajanjem demokratičnega socializma in bi jutri ali pojutrišnjem, ko pač pride na oblast, res ukinila zasebno šolstvo, zdravstvo in ustavno sodstvo, če ima resen namen nacionalizirati Gospodarsko zbornico Slovenije in uskladiti minimalno plačo s plačo njenega predsednika, potem naj odpre oči in napne ušesa.