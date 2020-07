Goran Vojnović: Velik korak za diplomacijo

Danes, 11. julija, bodo v Potočarih obeležili 25. obletnico smrti osem tisoč tristo dvainsedemdeset Bošnjakov, ki so jih med 11. in 22. julijem leta 1995 v okolici Srebrenice pobili pripadniki srbskih vojaških enot. Enako kot je bila takrat, je tudi danes nedoumljiva treznost, s katero je politični vrh Republike Srbske skupaj s političnim vrhom Srbije sprejel odločitev o največjem množičnem poboju po drugi svetovni vojni, in treznost, s katero je srbski vojaški vrh na čelu z Ratkom Mladićem in operativnim vodjo Ljubišo Bearo načrtoval in izpeljal ubijanje več kot osem tisoč ljudi. Nedoumljivost premišljenosti tega zločina je temelj naše človečnosti in leto za letom mi v Potočarih preverjamo, ali smo še ljudje, ali še vedno ne zmoremo doumeti tega, da so v Srebrenici hladnokrvno pomorili osem tisoč tristo dvainsedemdeset ljudi, ali nas spomin nanje še vedno osupne.