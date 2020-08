Goran Vojnović: Pisatelj, naš pisatelj

V intervjuju za avstrijski Der Standard, s katerim je pospremil prejem avstrijske državne nagrade za evropsko književnost, je Drago Jančar na vprašanje, kako pomembno je mednarodno priznanje za avtorja, ki ustvarja na majhnem jezikovnem območju, odgovoril: »Pri vseh tako imenovanih malih narodih obstaja skepticizem do lastnih pisateljev. A če ste uspešni v tujini, to pomeni: No, morda je pa res dober.«