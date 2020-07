Med največjimi zmagovalci nogometa po koronakrizi je napadalec Brava Aljoša Matko. Potem ko je bil strelec krstnega gola za Bravo v prvoligaški konkurenci (dvakrat je zatresel mrežo Mure), je do enajstega kroga dosegel šest zadetkov, kar je bil sijajen izkupiček za debitanta v članski konkurenci.

Lani poleti se je preselil iz Maribora v Bravo kot posojeni nogometaš s slovesom dvakratnega najboljšega strelca mladinske lige (21 in 31 golov). Po sijajnem začetku v članski konkurenci je 20-letni napadalec zapadel v krizo in njegov strelski post je trajal kar trinajst tekem. Ko so se nogometaši po koronakrizi vrnili na igrišča, je robustni napadalec zablestel v polnem sijaju, saj je od začetka junija dosegel že devet zadetkov in je s petnajstimi goli na četrtem mestu lestvice strelcev. Vrhunec je bil v nedeljo v Kranju, kjer v igro prišel s klopi, se razigral in v pičlih štirih minutah dosegel tri zadetke za prvi hat-trick v članski karieri.

Matko je nogomet začel igrati pri štirih letih v Črnomlju in osem sezon je nosil dres Bele krajine. Dve leti je preživel pri novomeški Krki in se kot kadet preselil v Maribor, s katerim je zaigral tudi v mladinski ligi prvakov, v kateri je dosegel gol proti Liverpoolu, ki ga je tedaj vodil Steven Gerrard. Je vzorčni primer, kako je možen tudi hiter preskok iz mladinske konkurence v člansko. Njegovi zaščitni znaki so hitrost, fizična moč, nepopustljivost in borbenost. Glede na sijajno sezono se bo po koncu tekmovanja vrnil v Maribor, saj se bo iztekla pogodba o enoletni posoji v Bravo, ki je bil za njegovo kariero najboljša možna izbira v postopnem razvoju.