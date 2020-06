Bravo je trenutno najbolj vroča ekipa prve slovenske lige. Čeprav je novinec med prvoligaši, je zasedba iz Šiške kljub mladosti spomladi nanizala šest zmag zapored. Med najbolj zaslužnimi je 20-letni napadalec Aljoša Matko, ki je med največjimi zmagovalci koronakrize.

Belokranjec igra v Bravu kot posojeni igralec Maribora. V Ljubljano je prišel na kaljenje, potem ko je bil najboljši strelec mladinske lige z 31 goli na 24 tekmah. Ker je izjemno ambiciozen in fizično močan, je hitro naredil preklop na zakonitosti nogometa v članski konkurenci. Start je bil sanjski, saj je na prvih 11 tekmah za Bravo dosegel šest zadetkov. Nato je zapadel v krizo in strelski post je trajal kar 15 krogov, vse od 25. septembra lani, ko je dosegel gol proti Muri. Po trimesečnem premoru zaradi koronkarize je v začetku junija znova ujel strelsko formo in začel zabijati odločilne gole. Najprej je bil joker s klopi za zmagoviti zadetek v derbiju za obstanek s Triglavom, nato je dvakrat zatresel mrežo Olimpije, v soboto je odločil tekmo z Muro in stresel še vratnico. Postal je pravi specialist za zadetke po prekinitvah (koti, predložki), v katerih se zna postaviti na pravo mesto in žoga konča v mreži, čeprav je ne zadene najbolje.

Matku, ki je prišel v Ljudski vrt leta 2015 iz novomeške Krke, se posoja v Bravu izteče po koncu sezone, zato je glavno vprašanje, ali se bo vrnil v Maribor. »Bomo videli. Želim, da Maribor postane prvak, jaz pa trenutno razmišljam le o Bravu in tekmah, ki nas čakajo,« je diplomatski Aljoša Matko.

Boj za igralca 29. kroga je bil hud, saj je Aljoša Matko le za eno točko prehitel Anteja Živkovića, ki je dosegel tri zadetke za zmago Aluminija v Kranju, s čimer so Kidričani končali negativno serijo štirih zaporednih porazov.