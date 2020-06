Prve tekme po dolgi prekinitvi v slovenski ligi so bile pomembne za razpoloženje v slačilnici, v klubih in pri navijačih. Pri Muri, Celju, Olimpiji, Bravu in Mariboru je po zmagah pozitivno, pri poražencih Aluminiju, Rudarju, Taboru, Triglavu in Domžalah pa se tolažijo, da so vsaj v posameznih delih tekme pustili dober vtis.

Najprepričljivejša je Mura, ki je bila na gostovanju v Kidričevem pragmatična, ko je iskala gol za zmago in branila priigrano vodstvo. Vodilna Olimpija in Celje nista blestela. Dolgo časa sta hodila po robu neuspeha, a sta prišla do treh točk v slogu velikih ekip, ko je treba zabijati odločilne gole za lovorike. Tako se v soboto v Stožicah obeta razburljiv derbi, ki lahko boj za prvaka zaplete z zmago Celja ali delo razplete z uspehom Olimpije, kjer je trener Safet Hadžić iz tekme v tekmo pod vse večjim pritiskom. Predsednik Milan Mandarić je bil zadovoljen le s tremi točkami, nikakor pa z igro v Sežani, čeprav je dobil tudi tisto, kar zahteva. To je uveljavljanje mladih igralcev iz lastne šole (Ostrc). V Olimpiji je pozitivna sprememba, da je kapetan Tomislav Tomić.

Veteranska sekcija Domžal se je upehala

Maribor je v Domžalah prikazal, kako pomembna bo v zgoščenem ritmu kakovost na klopi in pet menjav. Medtem ko se je domžalska veteranska sekcija Senijad Ibričić (34 let), Nikola Vujadinović (33 let), Branko Ilić (37 let) in Predrag Sikimić (37 let) upehala, je Maribor s petimi svežimi močmi (Cretu, Tavares, Dervišević, Milec, Santos) stopnjeval ritem in poraz spremenil v zasluženo zmago.

Novi trener Maribora Sergej Jakirović je s tem razkril strategijo, da bo tekmece lomil v zadnjih tretjinah tekem, ko jim bo pošla sapa. Maribor nima kakovosti le na klopi, ampak tudi na tribuni. Brazilec Felipe Santos, ki je začel preobrat s priigrano enajstmetrovko in izključitvijo Vujadinovića, sploh ne bi bil na klopi, če zaradi poškodb in bolezni ne bi manjkali Bajde, Kotnik in Mihelič.

»To je bil Maribor s pravim značajem. Takšnega želim videti na vsaki tekmi. Pet menjav nam omogoča, da bodo vsi igralci dobili priložnost in prispevali k uspehu. Zmaga v Domžalah je veter v naš hrbet. Nismo odvisni le od sebe. Šli bomo tekmo za tekmo, da bi prehiteli ekipe, ki so pred nami,« je bil vesel Sergej Jakirović. Na vprašanje, ali je gledal preostale tekme 26. kroga, je presenetil z odgovorom: »Najbolj me je navdušil Rudar, ki je igral hitro in napadalno.« Edini šibek člen Maribora je vratar Kenan Pirić, ki je poletel v prazno ob vodilnem golu Svena Šoštariča Karića, sicer otroka Maribora.

Domžale so še vedno v krizi, saj so spomladi na šestih tekmah osvojile le točko. Športni direktor Matej Oražem se je s kričanjem s tribune po nepotrebnem jezil na sodnika Mateja Juga, namesto da bi se ukvarjal z napakami, ki jih je naredil pri kadrovanju igralsko-trenerske zasedbe, ki je povsem drugačna od klubske filozofije. »Težka sezona. Veliko je psiholoških udarcev. Težko je, ker prav za nič nismo nagrajeni. Na tekmi vedno naredimo neumnost, nesrečno potezo ali pa prejmemo evrogol. Sezono bo treba preživeti,« pravi trener Domžal Andrej Razdrh.