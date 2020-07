Nogometaši Celja (v belih majicah) in Olimpije so v letošnji sezoni odigrali tri medsebojne tekme. V Stožicah sta se končali z remijem 2:2 in zmago Celja z 1:0, na stadionu Z'dežele z zmago Olimpije 3:1. (Foto: Bojan Velikonja)