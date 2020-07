Dogajanje v slovenski nogometni ligi v sezoni 2019/20 bo danes zvečer doseglo vrhunec. V zadnjem krogu državnega prvenstva se bosta namreč v neposrednem obračunu za naslov prvaka udarila Celje in Olimpija. V najpomembnejšo tekmo v klubski zgodovini Celjani vstopajo z dvema točkama naskoka, kar pomeni, da jim za gromozanski uspeh zadošča že remi. Trener Dušan Kosić bo proti Ljubljančanom veliko stavil na 22-letnega Hrvata Daria Vizingerja, ki bo v napadu znova združil moči z Mitjo Lotričem. Ta je zaradi protestov že po koncu tekme s Triglavom prejel rdeč karton in tako izpustil tekmo z Rudarjem. Zabavo bo Celjanom poskušal pokvariti njegov rojak v nasprotnem moštvu, 29-letni Ante Vukušić, ki bo skoraj zagotovo osvojil strelsko krono v letošnji sezoni.

Dalmatinec Ante Vukušić je s 26 zadetki najboljši strelec slovenske nogometne lige, sledi pa mu ravno Dario Vizinger z 22. A napadalec Celja je vse gole dosegel iz igre, medtem ko je Olimpijina devetica štiri zabila z najstrožje kazni. Vukušić pri 29 letih v zeleno-belem dresu doživlja nogometni preporod, potem ko je že pri rosnih 18 letih zablestel v dresu Hajduka. Po odhodu v tujino mu v klubih Pescara (Italija), Lozana (Švica), Beveren (Belgija), Gruenther Fürth (Nemčija), Tosno (Rusija), Olimpia Grudziadz (Poljska) in Krško ni šlo po željah, zato so ga mnogi že razglasili za propadlega nogometaša. V Ljubljani je vanj najbolj verjel nekdanji trener Safet Hadžić, ki si ga je izredno želel v svojem moštvu, Vukušić pa je njegovo zaupanje vračal z zadetki. Ko je že kazalo, da je v ključnih trenutkih sezone ujel vrhunsko formo, saj je zabil gol Mariboru, tri Triglavu in štiri Rudarju, je sledil mrk, saj so nasprotniki prebrali igro zmajev in onemogočili pretok žoge do njihovega najnevarnejšega posameznika. Zanimivo bo videti, ali bo trener Dino Skender na zadnji tekmi znal rešiti omenjeno zagonetko, ki mu je v zadnjih treh tekmah odnesla osem od možnih devetih točk.

Dario Vizinger je nadarjenost kazal že v lanski sezoni pri Celju, kamor je prestopil iz velenjskega Rudarja, v letošnji pa je dokončno eksplodiral. V napadu se je izjemno ujel z Mitjo Lotričem, poleg 22 zadetkov pa je do zdaj prispeval še 12 asistenc. Pravi, da je v Celje prišel po minute in tekme, z njimi pa je prišel dvig samozavesti. To omeni tudi kot glavni razlog, da je lahko pokazal svojo kakovost. Ob tem izpostavi še trenerja Dušana Kosića in njegovega pomočnika Roberta Korena, za katera pravi, da sta polna znanja, ob tem pa z veseljem delita tudi izkušnje, ki sta jih nabrala v času aktivne kariere. Odlične igre Vizingerja niso ostale neopažene, saj naj bi se zanj ogreli trije turški velikani Fenerbahče, Galatasaray in Bešiktaš. A to mladeniča, ki ima s Celjem sklenjeno še dvoletno pogodbo, trenutno ne zanima. Povsem je osredotočen na boj za naslov prvaka, o prihodnosti pa bo razmišljal po današnjem večeru.