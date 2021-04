Mladi reprezentant Matko poškodovan v prometni nesreči

Mladi slovenski nogometni reprezentant in član vijoličastih Aljoša Matko je bil v soboto zvečer vpleten v prometno nesrečo. Kot so za časnik Večer potrdili pri NK Maribor, naj Matko, strelec edinega zadetka slovenske reprezentance do 21 let na minulem evropskem prvenstvu, ne bi bil huje poškodovan.