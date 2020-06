Ljubljanski Bravo nadaljuje z izvrstnimi predstavami v drugem delu slovenskega nogometnega prvenstva. Potem ko so sredi tedna s 5:0 ponižali mestnega tekmeca Olimpijo, so bili tokrat na domačem igrišču z golom Aljoše Matka boljši tudi od Mure. V letu 2020 še neporaženi igralci trenerja Dejana Grabića so s tem dosegli že šesto zaporedno zmago, svoj niz neporaženosti pa podaljšali na deset tekem.

Obračun še neporaženih ekip po nadaljevanju prvenstva je obetal veliko, a v prvem polčasu ponudil le malo kakovostnega nogometa. Predvsem v začetnih minutah, ko so bile moči na igrišču izenačene, ob previdni igri obeh moštev pa so igralci le redko prihajali do priložnosti. Bolj dinamičnih je bilo zadnjih 15 minut, ko je Mura prevzela pobudo, a je žoga ob poskusih Kaia Cipota in Kevina Žižka zletela mimo vrat. Pri Bravu se je edino resna priložnost za zadetek v 19. minuti ponudila Aljoši Matku, ki pa je zgrešil vrata Matka Obradovića.

Vratar Mure je imel bistveno več dela v drugem polčasu. Že na njegovem uvodu je moral posredovati ob poskusu Sandija Ogrinca, v 57. minuti pa je lahko zgolj s pogledom pospremil žogo, ki je končala v njegovi mreži. Ljubljančane je v vodstvo po podaji s kota z glavo popeljal Matko, pri čemer mu je pomagal tudi gostujoči napadalec Luka Bobičanec, ki je spremenil smer žoge.

Dobra igra Ljubljančanov se je nadaljevala tudi po doseženem zadetku. Priložnost za povišanje vodstva je imel Almin Kurtović, a je njegov silovit strel z dvajsetih metrov Obradović ubranil, v 68. minuti pa je Roku Baturini gol preprečila vratnica. Gostujoči trener Ante Šimundža je v lovljenju zaostanka posegel po štirih menjavah, a so nogometaši Brava strnili svoje vrste, zdržali pritisk Prekmurcev in vpisali nove tri točke.

Bravo – Mura 1:0 (0:0) * Stadion Žak, gledalcev 300, sodniki: Kajtazović, Žunič in Skok. * Strelec: 1:0 A. Matko (57.). * Bravo: Vekić, Kurtović, Drkušić, Brekalo, M. Matko (od 89. Kirm), Agboyi, Ogrinec, A. Matko (od 90. Abdurahimi), Kramarič, Nukić, Baturina (od 84. Kancilija). * Mura: Obradović, Šturm (od 84. Gorenc), Maruško, Karamarko, Kous (od 70. Šušnjara), Horvat, Kouter, Bobičanec, Mandić (od 58. Karničnik), Cipot, Žižek (od 70. Maroša). * Rumena kartona: Kramarič; Kouter. * Rdeči karton: /.