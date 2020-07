Najbolje ga je hraniti na kletni ali sobni temperaturi v temnejšem delu kuhinje, obrnjenega s pecljem navzdol. Če nimamo domačega in ga moramo kupiti, bomo še najboljšega našli na tržnici ali pri kmetu. Za zrel paradižnik že od nekdaj velja, da poleg potrebujemo le še ščepec soli, spet drugi (odvisno od geografskega položaja) dodajo še oljčno ali bučno olje, čebulo ali česen, svežo baziliko ali peteršilj… in si pripravijo domačo solato. Nemara pa si iz njega pripravimo kaprijsko, grško ali šopsko solato. Če paradižnik, kumare, melono in nekoliko ledu gladko sesekljamo, primešamo jogurt in začinimo s poprovo meto ter čilijem, dobimo hladno poletno juho, ki nas ne le nasiti in oskrbi z vitamini in minerali, temveč tudi učinkovito odžeja.

Večina najpreprostejših in najokusnejših paradižnikovih jedi, vključno z osnovno omako za pico in testenine, prihaja iz italijanske kuhinje. Ena med njimi je pred približno 70 leti – kot vse najboljše stvari – nastala po naključju. Ampak o njej se ni ničesar pisalo vse do takrat, ko je Raffaele La Capria leta 1961 napisal roman Smrtna rana o neapeljski mladini, v katerem je omenil, kako so »spaghetti alla puttanesca« videti v Sirakuzah. Po mnenju italijanskega združenja poklicnih testeninarjev je jed postala priljubljena v 60. letih prejšnjega stoletja v Neaplju in Laciju. O njenem nastanku gre verjeti Annariti Cuomo, ki je leta 2005 v dnevniku Il Golfo zapisala, da je sugo alla puttanesca v 50. letih na otoku Ischia pred Neapljem iznašel Sandro Petti, solastnik slovite ischijske restavracije Rangio Fellone. Za vsako dobro jedjo se skriva dobra zgodba in o puttanesci je Petti povedal: »Zvečer sem že zapiral restavracijo, ko sta prišla sestradana gosta. Povedal sem jima, da mi je že skoraj vsega zmanjkalo. Pa sta vztrajala: 'Facci una puttanata qualsiasi' (vrzi nama kar koli skupaj).« Iz nekaj paradižnikov, oljk in kaper jima je pripravil jed, s katero sta bila tako zadovoljna, da jo je Petti uvrstil na jedilnik kot spaghetti alla puttanesca. Glavna značilnost jedi je, da jo lahko na hitro vržemo skupaj, kar je ne glede na različne zgodbice pravzaprav edina povezava z lahkoživostjo. In za vroče dni vam ponujamo recept, kako pripraviti njeno različico brez kuhanja.

ŠPAGETI Z LAHKOŽIVSKO OMAKO BREZ KUHANJA

SESTAVINE ZA 4 OSEBE 500 g zrelega paradižnika 3 stroki česna 1 žlička mlete paprike morska sol, poper 250 g češnjevih paradižnikov 200 g razkoščičenih oljk 2 žlici odcejenih kaper ekstra deviško oljčno olje 400 g špagetov 1 šopek peteršilja 3 žlice masla 5 filetov inčuna

PRIPRAVA

1Velike paradižnike očistimo, operemo in narežemo na kose. Skupaj s česnom, mleto papriko, fileti inčuna in 2 čajnima žličkama soli jih stresemo v mešalnik in gladko zmeljemo. Nastalo omako predevamo v veliko skledo in dodamo razpolovljene češnjeve paradižnike, zmečkane oljke, kapre in 0,6 dl čim boljšega ekstra deviškega oljčnega olja. Če želimo, lahko češnjeve paradižnike najprej nekoliko popečemo v ponvi.

2V velikem loncu zavremo čim večjo količino vode, jo osolimo in po navodilu na embalaži skuhamo špagete. Odcedimo jih, 1 dl vode od kuhanja pa prihranimo za dodatek omaki.

3Peteršilj operemo in drobno nasekljamo. Maslo narežemo na koščke. V skledo z omako stresemo odcejene špagete, dodamo peteršilj in maslo. Prilijemo dobro polovico prihranjene vode od kuhanja špagetov in zares dobro premešamo, da se omaka oprime vseh špagetov. Če se zdi omaka presuha in ni dovolj svilnata, med mešanjem dodamo še preostanek prihranjene vode.

4Špagete razdelimo na segrete krožnike ali skodelice, pobrizgamo z nekaj dodatnega olja in postrežemo.

Čas priprave in kuhanja: 30 minut

SOLATA IZ PARADIŽNIKA IN MOCARELE PO KAPRIJSKO

Potrebujemo

6 večjih zrelih paradižnikov

375 g sveže mlade mocarele

2 žliciči boljšega ekstra deviškega oljčnega olja

15 svežih listkov bazilike

1/2 žličke balzamičnega kisa

morsko sol ali solni cvet

sveže zmlet poper

Priprava

Paradižnike operemo in očistimo ter narežemo na tanke rezine. Kepe mocarele (po navadi tehtajo po 100 ali 125 g) narežemo na rezine podobne debeline. Na servirni krožnik izmenično zložimo rezine paradižnika in mocarele, da se delno prekrivajo kot strešniki. Začinimo s soljo in poprom ter izdatno pokapamo ali obrizgamo z oljčnim oljem.

Oprane listke bazilike natrgamo na koščke in posujemo po solati. Pokapamo z balzamičnim kisom in postavimo na mizo. Če poleg ponudimo svež ali popečen kruh, lahko to služi kot okusna malica ali večerja.

POLETNA PARADIŽNIKOVA JUHA S TESTENINAMI

Potrebujemo

5 velikih paradižnikov

2 žlici ekstra deviškega oljčnega olja

2 stroka česna

morsko sol, sveže zmlet poper

1 vejico peteršilja,

nekaj listkov bazilike

80 g jušnih testenin ali zlatih kroglic

nariban parmezan

Priprava

Česen olupimo. Peteršilj operemo in drobno nasekljamo. Paradižnik očistimo in operemo, narežemo in damo v lonec. Dodamo narezan česen. Prilijemo za prst vode, pristavimo in skuhamo do mehkega. Solimo in popramo ter zmeljemo s paličnim mešalnikom. Med tem prilijemo toliko vode, da dobimo želeno gostoto juhe. Ko juha spet zavre, vanjo po želji zakuhamo jušne testenine (če uporabimo kroglice, si jih šele v krožnik vsak vsuje sam). Juho odstavimo, začinimo s peteršiljem in lističi bazilike, zabelimo z oljčnim oljem, po želji ohladimo in ponudimo s parmezanom.