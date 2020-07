Sadež, ki ga imamo navado jesti kar tako, lahko uporabimo za najrazličnejše sladice, denimo za zavitke, pite, sladoled, celo za rižev narastek, nekoliko manj znane pa so slane, resnejše glavne jedi, ki vključujejo ta slastni sredozemski sadež, za katerega navdušenci trdijo, da mu po okusu zlepa ni para. Si predstavljate fige, narezane na debele rezine, pretaknjene s tenkimi rezinami česna, popečene na žaru in začinjene z nekaj zrnci solnega cveta? Izvrstna in enostavna poletna topla predjed! Hladno predjed pripravimo iz narezanih fig in mocarele, rukole in bazilike ter slanega preliva iz oljčnega olja in limonovega soka. Ljubitelji solat bi lahko poskusili s provansalsko specialiteto – z narezano papriko in paradižnikom, rukolo, oljkami ter mladim kozjim ali ovčjim sirom, čemur dodamo narezane fige in v vinu podušene ter ohlajene šalotke, vse skupaj pa zabelimo z oljčnim oljem, kisom in soljo ter postrežemo s svežim domačim kruhom. V Italiji fige skupaj s sirom in paradižnikom ter rukolo in včasih tudi pršutom pogosto najdejo pot celo na pico, kar je nedvomno legitimna in boljša izbira kot ananas, ki nastopa v številnih šalah s slabimi picami. Prima poletno kosilo oziroma glavno jed si lahko pripravimo po tokratnem receptu, ki je pred leti nastal prav na morju pod veliko figo. Navidezno je nekoliko obrnjen na glavo, a dodobra preverjen in zares okusen rezultat je vsekakor vreden poskusa.

POLETNA RIŽOTA S FIGAMI

SESTAVINE ZA 4 OSEBE 500 g piščančjega fileja ali očiščenih lignjev 1 velika rdeča čebula 2 papriki 1 velik korenček 1 srednje velika bučka 3 veliki zreli paradižniki 4 sveže fige 2 stroka česna 1 skodelica riža 1 dl vina 1 dl oljčnega olja morska sol, sveže zmlet poper, rožmarin, lovorjev list, nekaj listkov sivke

PRIPRAVA

1V zares veliko ponev s pokrovom, največjo, kar jih premore kuhinja (še zlasti izvrstno se obnese električna »pica ponev«, ki je ravno pravšnje velikosti), brizgnemo olje, a je še ne pristavimo oziroma vključimo. Dodamo na večje koščke narezano čebulo, narezano papriko, na kolobarje narezan korenček, na kocke narezano bučko, narezan paradižnik, nasekljan česen in narezane fige. Meso prečno na vlakna narežemo na tanke trakove (če uporabimo lignje, jih narežemo na kolobarje). Dodamo jih v ponev, kamor dodamo tudi zelišča in lovorjev list ter poper oziroma čili.

2Vse skupaj enakomerno premešamo z leseno lopatico, pokrijemo in ponev šele zdaj pristavimo oziroma vključimo. Med občasnim mešanjem na srednji temperaturi počasi pražimo kakšnih 15 minut, da tekočina povre in zadiši po pečenem. Dodamo riž, pomešamo in še malo pražimo. Zalijemo z dvema skodelicama vode, premešamo in pustimo vreti deset minut, občasno pomešamo, da se riž ne prime dna. Ko je riž že skoraj kuhan (tekočina že skoraj povre), dodamo še vino in sol po okusu ter še zadnjič premešamo. Ko zavre, ponev odstavimo oziroma izklopimo in pustimo še nekaj minut pokrito. Postrežemo kot samostojno jed, s kozarcem vina in solato.

Čas priprave in kuhanja: 40 minut

ZELENA SOLATA S FIGAMI, PARADIŽNIKOM IN FETO

Potrebujemo

100 g

zelene solate

6

zrelih fig

150 g

sira feta

150 g

češnjevih paradižnikov

1 dl

ekstra deviškega oljčnega olja

balzamični kis

morsko sol

sveže zmlet poper

Priprava

Solato očistimo, operemo in dobro osušimo. Paradižnike operemo in razrežemo na četrtine. Figam odstranimo peclje in jih – odvisno od velikosti – narežemo na manjše kose, četrtine ali poljubne rezine. Sir nadrobimo ali narežemo na majhne kocke. Na večji in globlji servirni pladenj sestavine razporedimo nekako po plasteh, pri čemer naj bo na dnu zelena solata. Vse skupaj radodarno pobrizgamo z oljem, solimo in popramo, nazadnje pa pobrizgamo še s kisom. Postrežemo s popečenim kruhom ali kakšno sredozemsko fokačo.

PEČENE MEDENE FIGE S SLADOLEDOM IN PISTACIJAMI

Potrebujemo

12

večjih zrelih fig

100 g

praženih nesoljenih pistacij

1

žlico medu

1

ščep cimeta

60 g

masla

12

manjših kepic vaniljevega sladoleda

Priprava

Pečico segrejemo na 180 °C. Figam porežemo peclje in vsako križno zarežemo, da dobimo četrtine, ki se v spodnjem delu še držijo skupaj. Nekoliko jih razpremo in v sredino vsake položimo košček masla. Razporedimo jih po manjšem pekaču, prelijemo z medom, posujemo z mletim cimetom in za 10 minut porinemo v pečico. Rahlo popražene pistacije grobo sesekljamo. Pečene fige nekoliko ohladimo in razdelimo na krožnike. V sredino vsake damo kepico vaniljevega sladoleda, na vrh pa posujemo pistacije in polijemo sladek sirup, ki je nastal v pekaču med pečenjem fig. Takoj postrežemo.