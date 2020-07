Ampak bučk resnično ni smiselno lupiti, saj jim s tem odstranimo obilico blagodejnih snovi. Poleg tega so celo skupaj z olupki tako blagega okusa, da jih lahko pripravimo tako na sladke kot slane načine. Med sladke načine priprave spadajo razni zavitki in pite, ki jih pripravimo podobno in z enakimi začimbami kot jabolčne. Pogosteje pa bučke pripravljamo slane, v različnih juhah, omakah za testenine, rižotah, solatah, lahko jih narezane na rezine in po želji marinirane popečemo na žaru, lahko jih narezane na centimetrska kolesca paniramo na klasični način v moki, jajcih in drobtinah (lahko z dodatkom naribanega parmezana), nato pa zložimo na pekač, obložen s papirjem za peko, jih posolimo, le poškropimo z oljčnim oljem in porinemo v pečico na 200 °C za tako dolgo, da dobijo lepo zlato rjavo barvo. Rezultat je neverjetno okusen, sočen in hrustljav prigrizek. Izjemni so tudi sveži cvetovi, ki poženejo samostojno. Razpremo jih, nadevamo denimo z mocarelo in zelišči, nežno zavijemo kot bombone, pomočimo v tekoče testo kot za palačinke in na hitro ocvremo v olju.

Če naše bučke niso več povsem mlade in lepe, jih lahko naribamo, jim primešamo sesekljano čebulo in razžvrkljana jajca, nato še ovsene kosmiče in moko ter sveže sesekljan peteršilj. Oblikujemo polpete ter jih popečemo v ponvi in postrežemo s kakšno jogurtovo omako in listnato solato. Iz bučk lahko skuhamo lahko poletno juho ali pa jih narežemo na kocke in popražimo skupaj s čebulo ter paradižnikom in z nastalo omako zabelimo testenine.

Če se vam bodo bučke zelo namnožile ali bodo najbolj poganjale ravno v času, ko bodo vsi vaši kje na počitnicah in jih ne boste utegnili porabiti svežih, jih lahko vložite. Narezane popečete na oljčnem olju, začinite s soljo, poprom in timijanom ter tesno naložite v sterilizirane kozarce za vlaganje. Zalijete z oljčnim oljem, da so bučke povsem pokrite, nato vse skupaj v pečici segrejete na 100 °C. Tesno zaprete in shranite na temno in hladno.

ZAPEČENI ZVITKI IZ BUČK, POLNJENI S SIROM, V PARADIŽNIKOVI OMAKI

SESTAVINE ZA 4 OSEBE 6 srednje velikih bučk, 500 g rikote, 100 g naribanega parmezana, 2 jajci, 2 stroka česna, 250 g paradižnikovega pireja, 125 g mocarele, 1 ščep origana, morsko sol, sveže zmlet poper

PRIPRAVA

1Pečico segrejemo na 200 °C. Bučke operemo, odrežemo konice in peclje ter jih narežemo na približno 3 milimetre debele rezine. Rezine po želji na hitro popečemo, pripomore k boljšemu okusu, ni pa nujno.

2Rikoto gladko zmešamo s 60 g parmezana, jajci in sesekljanim česnom, solimo in popopramo. Na dno globokega pekača razporedimo paradižnikov pire, ki ga lahko začinimo z malo origana, lahko mu primešamo tudi malo pražene čebule.

3Na vsako rezino bučke namažemo malo paradižnikove omake in dodamo tenko plast mešanice z rikoto. Posujemo z nacefrano mocarelo, zvijemo in pokončno ali ležeče položimo v pekač. Zvitke naložimo tesno skupaj!

4Vse skupaj posujemo z malo origana in s preostalim parmezanom ter porinemo v pečico in pečemo približno 20 minut, da se bučke zmehčajo in se sir stali ter malce zapeče. Postrežemo kot samostojno jed, morda skupaj z zeleno solato.

Čas priprave in kuhanja: 45 minut

KREMNA JUHA IZ BUČK

Potrebujemo

2 sveži bučki,

2 žlici oljčnega olja,

1 steblo pora,

2 stroka česna,

1 korenček,

1 šopek peteršilja,

sveže zmlet poper,

morsko sol,

1 žlicosmetane

Priprava

Bučki operemo in narežemo na kocke. Korenček operemo, ostrgamo in narežemo na drobne koščke. V večjem loncu na olju popražimo korenček. Dodamo očiščen, opran in narezan por ter pražimo še toliko časa, da se por zmehča. Dodamo sesekljan česen in pražimo le še minuto, da zadiši. Dodamo narezani bučki in zalijemo z 8 dl vroče vode oziroma toliko, da so bučke prekrite. Solimo, popramo, premešamo in kuhamo toliko časa, da se bučke zmehčajo. Nato juho zmeljemo s paličnim mešalnikom, po potrebi dodatno začinimo, primešamo smetano in postrežemo.

ZAVITEK Z NADEVOM IZ BUČK IN SKUTE

Potrebujemo

300 g vlečenega testa,

250 g skute,

2 srednje veliki bučki,

5 žlic sladkorja,

1 žlička cimeta,

ščepec morske soli,

2 jajci,

maslo ali olje,

2 žlici kisle smetane.

Priprava

Bučki operemo, očistimo in naribamo. Naribani nekoliko ožamemo ter ji primešamo sladkor, sol, cimet, skuto in jajca. Vse skupaj dobro premešamo z žlico. Na pult razprostremo liste testa in jih rahlo namažemo z oljem. Nanje enakomerno razporedimo nadev, na vse liste enako, tako da na koncu ostane nekaj testa nenadevanega. Liste zvijemo od nadevanega dela proti nenadevenemu in jih nalagamo v namaščen pekač. Morda v okroglega, če želimo spiralno obliko. Po vrhu namažemo s smetano ali oljem in pekač porinemo v pečico, ogreto na 160 °C, za 40 minut, da se zlato zapeče.