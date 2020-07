No, pustimo to in se raje posvetimo lisičkam, vrhunskim rumenim gobam, ki zaradi prijetnega in edinstvenega okusa sodijo med najbolj cenjene gobe. So ene redkih gob, ki so precej bogate z vitaminom C in tudi z vitaminom D. Lahko jih jemo surove, sicer so pa v kuhinji vsestransko uporabne. Kdor želi njihov okus karseda čist, jih bo samo rahlo popražil na oljčnem olju ali maslu, jih rahlo osolil in ponudil s popečenim kruhom, kot to radi počno Francozi. Priljubljene so tudi z jajci – na mešanici masla in oljčnega olja svetlo popražimo nekaj mlade čebule ali šalotke, dodamo očiščene lisičke, jajca umešamo in primešamo malo smetane, soli in popra ter z njimi zalijemo pražene lisičke. Premešamo, da jajca zakrknejo, a ostanejo sočna, jih posujemo s sesekljanim peteršiljem in postrežemo s svežim ali hrustljavo popečenim kruhom. Ljubitelji jedi na žlico iz lisičk, krompirja, paradižnika in čebule skuhajo imeniten golaž. Pri tem je treba paziti le, da paradižnik (ali mezga) pride v lonec nazadnje, sicer lahko krompir ostal trd. Imenitna jed za ta letni čas so lisičke s pečenim mladim krompirjem. V sezoni stročjega fižola, torej zdaj, se k lisičkam nadvse poda tudi ta. Lisičke se seveda odlično podajo k vsem vrstam mesa, pa naj bodo to piščančji fileji (glej recept) ali teletina, celo svinjina, izvrstno pa se ujamejo tudi z ribami. Na jugu Italije lisičke popražijo ter podušijo s česnom in paradižnikom, nato pa ponudijo kot predjed ali prikuho, celo tudi kot omako za testenine. Nanizali smo nekaj idej, da si vam ne bo treba beliti glave, kaj bi pripravili, ko se vam bodo najprej v košari, nato pa še v hladilniku znašle te aromatične rumene gobe.

REZANCI Z LISIČKAMI, PIŠČANČJIM FILEJEM IN MLADIM SIROM

SESTAVINE ZA 4 OSEBE 400 g ozkih ali širokih rezancev, 200 g piščančjega fileja, 2 žlici oljčnega olja, 400 g svežih lisičk, 1 manjša čebula, 2 stroka česna, 1 vejica svežega timijana, 150 g mladega sira, morska sol, sveže zmlet poper