Franc Jurša, vodja poslanske skupine DeSUS: Za poslance je Aleksandra Pivec pasé, z njo ni poti naprej

Na kongresu DeSUS 18. januarja letos je Aleksandra Pivec s predsedniške funkcije gladko odpihnila Karla Erjavca, ki je stranko vodil petnajst let. Je bil to glede na zadnje rezultate javnomnenjskih raziskav, po katerih se DeSUS ne bi uvrstil v parlament, zanj usoden dan? »Mislili smo, da bo Aleksandra Pivec nov zagon za stranko, ki bo vodil k njenemu napredku, a se je zgodilo ravno nasprotno. Osemnajsti januar je bil za stranko morda res usoden, saj se lahko zgodi, da bo celo izginila s političnega prizorišča, če jo bo še naprej vodila Pivčeva. Glede tega smo si zato v poslanski skupini in tudi dokaj velik del članstva enotni, da z Aleksandro Pivec ni poti naprej. Najti je treba nov obraz, ki bo vodil DeSUS,« je prepričan Franc Jurša, ki je poslanec že četrti mandat, vodja poslanske skupine DeSUS pa tretji, a priznava, da še nobene parlamentarne počitnice v dvanajstih letih niso bile politično tako vroče kot letošnje.