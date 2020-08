V stranki DeSUS se napoveduje »tekma« pravnih mnenj

Pokrajinski odbori DeSUS so glede podpore predsednici Pivčevi razdeljeni. Da mora oditi s čela stranke, so danes sklenili v dolenjskem in pomurskem odboru, v Podravju in na Severnem Primorskem pa so ji dan prej izrekli odločno podporo. Napoveduje se “tekma” pravnih mnenj.