Število novih okužb z novim koronavirusom v zadnjih 24 urah je najnižje po 30. juniju, ko so na Hrvaškem prav tako zabeležili 52 novih okužb z virusom sars-cov-2.

Na Hrvaškem so od 25. februarja, ko so potrdili prvi primer okužbe z novim koronavirusom, potrdili 3272 okužb. Zaradi covida-19 je umrlo 113 bolnikov. Okrevalo je 2229 bolnikov. Na Hrvaškem so doslej na okužbo z novim koronravirusom testirali skoraj 87.000 oseb, med njimi 866 v zadnjih 24 urah. V samoizolaciji je več kot 4700 ljudi.

Največ novookuženih so v zadnjih 24 urah potrdili v splitsko-dalmatinski županiji, kjer so potrdili 14 novih okužb. Po poročanju hrvaških medijev je bilo 12 oseb, pri katerih so potrdili okužbo z novim koronavirusom, na isti poročni zabavi. V samoizolaciji je 160 ljudi, ki so bile v stiku z njimi.

Na območju Zagreba so v zadnjih 24 urah potrdili 13 novih okužb z novim koronavirusom, sedem pa v primorsko-goranski županiji. V slavonskih županijah so potrdili 12 novih primerov okužb. Po eno novo okužbo so potrdili v obalnih županijah v hrvaški Istri ter na območju Zadra in Šibenika. V še nekaterih hrvaških županijah imajo eno ali dve novi okužbi. V nekaterih županijah novih okužb niso potrdili.

Hrvaški minister za zdravje Vili Beroš je v pogovoru za hrvaško komercialno televizijo RTL napovedal, da obravnavajo možnost poostritve epidemioloških ukrepov za družinske zabave, ki jih vidijo kot potencialna žarišča širitve okužbe. Če bi spoštovali priporočeno medsebojno razdaljo ter higienske ukrepe, se o dodatnih ukrepih ne bi pogovarjali, je v ponedeljek zvečer opozoril Beroš.

V BiH umrlo še deset bolnikov V BiH je bilo v bošnjaško-hrvaški entiteti Federaciji BiH, kjer so opravili 962 testov, v zadnjih 24 urah pozitivnih 77 oseb. V Republiki srbski so po testu 328 vzorcev potrdili okužbo pri 83 osebah. Od tega so jih 39 potrdili v Bijeljini. V BiH je trenutno aktivnih 1559 primerov, poroča regionalna televizija N1. Oblasti BiH so uvedle nove ukrepe s ciljem onemogočanja množičnejših zbiranj. V zaprtih prostorih se lahko zbere največ 50 ljudi, obvezna je uporaba zaščitnih mask in priporočena ustrezna razdalja, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Iz drugih držav regije današnji podatki še niso znani.

Na Kosovu potrdili rekordnih 195 novih okužb Na Kosovu so v ponedeljek po 429 testih potrdili rekordnih 195 novih okužb, umrli pa so še štirje bolniki, poroča turška tiskovna agencija Anadolu. Večina pozitivnih primerov, 102, je bilo v Prištini. V državi je trenutno 1688 aktivnih primerov. Doslej so na Kosovu potrdili 3703 okužb, umrlo je 79 ljudi, poroča N1. Zaradi naraščanja okužb in smrtnih žrtev v zadnjih dveh tednih od danes v mestih z velikim številom okužb velja policijska ura med 21. in 5. uro. Uvedli so jo v Prištini, Prizrenu, Uroševcu in Vučitrnu.

Srbija za državljane Črne gore uvedla obvezno 14-dnevno karanteno Srbija, kjer zadnje tedne poročajo o pomembnem porastu okužb, v 15 mestih pa veljajo izredne razmere, je za državljane Črne gore z današnjim dnem uvedla obvezno 14-dnevno karanteno. Doslej so na meji pristojni odločili, ali gredo državljani Črne gore v domačo samoizolacijo ali karanteno, sedaj pa se pred prihodom v Srbijo morajo javiti veleposlaništvu v Beogradu, ki jim določi dan prihoda. Gre skoraj za recipročen ukrep, potem ko je Črna gora v ponedeljek za srbske državljane namesto dosedanje samoizolacije uvedla obvezno 14-dnevno karanteno.