Vodja hrvaškega zavoda za javno zdravje (HZJZ) Krunoslav Capak je sporočil, da v državi ni novih žarišč okužb. Izpostavil je, da so v zadnjem dnevu največ okužb - po 23 - potrdili v Zagrebu in vukovarsko-sremski županiji. Po njegovih besedah v Zagrebu povprečno dnevno beležijo med 20 in 25 novih okužb, ki so večinoma posledica stikov s prej okuženimi. Porast primerov v županiji na skrajnem vzhodu države pa je posledica okužb na večjem družabnem dogodku, ki je bil v vasi Ivankovo pred približno desetimi dnevi.

Glede na poročila županijskih štabov civilne zaščite je bilo v zadnjih 24 urah deset okužb z novim koronavirusom v hrvaški Istri, v primorsko-goranski županiji pa sedem. V dalmatinskih županijah so v zadnjem dnevu za zdaj potrdili 18 novih primerov, drugod po državi 21.

Skupni podatki za celotno državo, ki jih vsak dan objavlja nacionalni štab civilne zaščite, se sicer ne ujemajo vedno s podatki posameznih županijskih štabov zaradi različnega časa objave podatkov nekaterih štabov.

Minister Beroš je še sporočil, da je trenutno na Hrvaškem 1437 okuženih z novim koronavirusom, od katerih se jih 137 zdravi v bolnišnicah. Na ventilatorjih je sedem bolnikov. Doslej je okrevalo 2825 ljudi, kar je nekaj več kot 68 odstotkov doslej okuženih.