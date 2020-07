Hrvaški štab civilne zaščite je danes še sporočil, da je 93 bolnikov hospitaliziranih, od tega so štirje priključeni na ventilator. V samoizolaciji je trenutno na Hrvaškem 4801 ljudi.

V Istri so potrdili en nov primer okužbe, in sicer pri državljanu ZDA, ki je v Pulj pripotoval poslovno in je trenutno v samoizolaciji, je danes po poročanju Hine sporočil tamkajšnji štab civilne zaščite. V puljski bolnišnici je trenutno zaradi covida-19 hospitaliziranih deset ljudi, dvesto ljudi v Istri pa je v samoizolaciji.

V zadnjih 24 urah so v hrvaški prestolnici potrdili 25 novih okužb, testirali so 328 ljudi, je sporočil tamkajšnji zavod za javno zdravje. V Zagrebu je trenutno 347 aktivnih primerov okužb, 1516 ljudi pa je v samoizolaciji.

V Iranu rekordno število smrtnih žrtev covida-19 v enem dnevu V Iranu je v zadnjem dnevu zaradi covida-19 umrlo 163 ljudi, kar je nov rekord v državi, ki je ena od huje prizadetih v pandemiji. V zadnjem dnevu so potrdili tudi 2560 novih okužb s koronavirusom, poroča francoska tiskovna agencija AFP. To je že drugič ta teden, da so iz Irana poročali o rekordnem številu mrtvih, v ponedeljek so namreč potrdili 162 smrti.