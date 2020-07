Beroš je dejal, da je povprečna okužena oseba na Hrvaškem stara nekaj več kot 47 let. Na Hrvaškem so doslej opravili nekaj manj kot 94.200 testov, od tega 204 v zadnjih 24 urah. Odstotek pozitivnih z vseh testiranj je 4,01, je dejal. V 140 dneh od pojava prve okužbe na Hrvaškem je umrlo 119 oseb.

Na Hrvaškem je danes 1142 obolelih, med njimi je 132 ljudi na zdravljenju v bolnišnicah. Na ventilatorje so priključeni štirje s težjim potekom koronavirusne bolezni 19. Okrevalo je 2514 ljudi.

Vodja hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak je dodal, da je bilo v preteklih dneh eno izmed novih žarišč okužb v domu za starejše občane v Umagu, v katerem je bilo okuženih šest stanovalcev in pet zaposlenih. V preteklih 24 urah so med osebami, ki so povezane z okuženimi v domu, opravili 90 testov, a ni bilo pozitivnih primerov, je dejal.

Medtem so iz nekaterih županijskih štabov objavili dnevna poročila o stanju z okužbami. Največ novookuženih je bilo v splitsko-dalmatinski županiji, kjer so zabeležili 13 novih primerov.

V istrski in šibeniško-kninski županiji v zadnjih 24 urah ni bilo novih okužb, so pa pet primerov potrdili v dubrovniško-neretvanski županiji, štiri v primorsko-goranski in tri v zadrski. Na območju Zagreba je bilo 12 novih primerov, v osiješko-baranjski županiji pa osem.

Skupni podatki za celotno državo se ne ujemajo vedno s podatki posameznih županijskih štabov zaradi različnih časov objave podatkov nekaterih štabov.

Hrvaški notranji minister Davor Božinović je danes med drugim povedal, da je v zadnjih 24 urah na Hrvaško vstopilo 7500 nemških, nekaj več kot 7100 slovenskih in 6800 poljskih turistov, pa tudi 3800 čeških in 2800 avstrijskih turistov.