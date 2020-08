V državi je trenutno aktivno okuženih 1520 oseb, od katerih se jih 122 zdravi v bolnišnicah. Na ventilatorjih je enajst bolnikov, poroča regionalna televizija N1.

V zadnjem dnevu so na okužbo z novim koronavirusom testirali 1653 ljudi, doslej skupno 142.124. Okužbo so potrdili v 7074 primerih. Zaradi covida-19 je umrlo skupno 168 bolnikov, navaja N1 na svoji spletni strani.

Po podatkih županijskih štabov civilne zaščite so v zadnjem dnevu največ okužb potrdili v Splitsko-dalmatinski županiji, in sicer 66. Sledi Zagreb s 47 okužbami, Šibensko-kninska županija s 24, Zadrska županija z 20. V Istrski županiji so potrdili tri okužbe, v Dubrovniško-neretvanski županiji pa devet.

Direktor Hrvaškega zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak je še pred objavo podatkov nacionalnega štaba za N1 danes pojasnil, da je v Zagrebu veliko število okužb med tistimi, ki se vračajo z dopustov, v Splitu pa zaradi zbiranja mladih v nočnih klubih. Pri tem je izpostavil, da je na Jadranu trenutno med 700.000 in 800.000 turistov ter da bi morala Hrvaške svoje kazalce meriti za pet milijonov ljudi zaradi velikega števila turistov.

V BiH danes znova velik porast okužb

V Bosni in Hercegovini so danes znova zabeležili precejšen porast števila okužb z novim koronavirusom. Potrdili so jih 340, zaradi koronavirusne bolezni 19 pa je v zadnjem dnevu umrlo 12 ljudi, so sporočile pristojne zdravstvene oblasti.

Potem ko so v torek iz BiH poročali o pomembnem dnevnem padcu števila okužb - potrdili so 102 okužbi - se je ta številka danes znatno povišala.

V Federaciji BiH so v zadnjem dnevu izvedli 1601 test ter potrdili 234 okužb z virusom sars-cov-2, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. V Republiki Srbski pa so po 471 testih potrdili kar 106 okužb.

Največ okužb so tudi danes potrdili v Sarajevu, in sicer 49. Doslej so v Sarajevu potrdili več kot tri tisoč primerov okužbe z novim koronavirusom. Na območju Banjaluke, kjer so od začetka epidemije potrdili približno 1500 okužb, so jih danes potrdili 35.

V torek so podatki o številu okužb v BiH sicer nakazovali, da se trend po več sto okužb dnevno, ki so ga v državi beležili v zadnjih dveh tednih, umirja.