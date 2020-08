Po podatkih štaba civilne zaščite se v bolnišnicah zdravi 131 bolnikov s covidom-19. Od tega jih je šest na ventilatorjih, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Največ primerov so v zadnjih 24 urah zabeležili v vukovarsko-sremski županiji, in sicer 26. Testirali so 93 ljudi.

Od konca februarja, ko so na Hrvaškem potrdili prvi primer okužbe z virusom, so zabeležili 5260 primerov. Od tega je 149 ljudi umrlo, 4373 pa jih je ozdravelo. V samoizolaciji je trenutno 2662 oseb.