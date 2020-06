»V zadnjih 24 urah je zabeleženih 85 novih primerov okužbe s sars-cov-2, število trenutno obolelih oziroma aktivnih primerov je na Hrvaškem trenutno 368,« so po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina sporočili iz štaba.

Od 25. februarja, ko so na Hrvaškem potrdili prvi primer, so skupno zabeležili 2624 okužb z novim koronavirusom. Za covidom-19 je umrlo 107 ljudi, 2125 jih je ozdravelo.

V Istri so danes potrdili eno novo okužbo z novim koronavirusom. Gre za osebo, ki je prispela iz Švedske in je bila od srede v samoizolaciji, saj je bila v stiku z osebo, pri kateri so okužbo potrdili pred dvema dnevoma, je po poročanju Hine sporočil štab za civilno zaščito istrske županije. Obe okuženi osebi sta hospitalizirani v bolnišnici v Pulju.

Dve okužbi na Krku

Po poročanju Novega lista so dve okužbi potrdili na otoku Krk, in sicer eno v mestu Klimno v občini Dobrinj, drugo pa v Baški. V izolaciji je sedem oseb, ki so bile v stiku z okuženima.

Iz zadarske županije medtem poročajo, da danes niso zabeležili novih okužb, v samoizolaciji pa je 221 ljudi. V petek so ob 86 izvedenih testih potrdili eno okužbo, od začetka epidemije pa so v zadarski županiji potrdili 96 okužb, od tega pet pri tujih državljanih.

Na območju splitsko-dalmatinske županije so potrdili sedem novih okužb, je po poročanju Hine sporočil tamkajšnji štab civilne zaščite. Izvedli so 136 testov. Štirje okuženi so iz Splita, po eden pa iz Otoka, Makarske in Solin. V osiješko-baranjski županiji so potrdili 29 novih okužb, od tega 23 v Đakovu, izvedli pa so 246 testiranj, poroča Hina.