Kot je pojasnil Janković, se policija lahko sama odloči, kaj bo zaprla, mora pa o tem obvestiti lokalno skupnosti. Dokument, ki ga je pripravila policija in ga pred obeležitvijo dneva državnosti posredovala občini, je po besedah župana »izkazoval preostro željo po zapiranju mesta«.

Policija je po njegovih besedah namreč napovedala zaporo Kongresnega trga ter Trga republike in dostopa do njega. Brez napovedi pa so nato zaprli še Hribarjevo nabrežje, ki pa nima vpliva na Kongresni trg, na katerem je potekala proslava, je poudaril Janković.

Kritičen je bil tudi do močno okrepljene prisotnosti policije ob robu slovesnosti. Po njegovi oceni je bilo policistov več kot na kakšni tekmi med ljubljanskim in mariborskim nogometnim klubom ob prisotnosti gledalcev.

Janković je vabilo na državno proslavo sicer odklonil, saj na slovesnosti ni bila predvidena prisotnost praporščakov. Sicer pa se je pogovoril s pripravljavcem proslave, občina pa je odobrila tudi velik popust za uporabo odra.

V današnjem odzivu se je dotaknil tudi protivladnih protestov, ki v Ljubljani in nekaterih drugih mestih potekajo že več petkov zapored. Želi si, da bi protesti ostali spoštljivi. Podpornike vlade pa je pozval, da si za izražanje svojega mnenja izberejo kak drug dan.

Ob tem je napovedal, da bo Ljubljana odpadlo proslavo ob dnevu zmage namesto 9. maja pripravila 4. avgusta, na rojstni dan preminulega častnega občana Janeza Stanovnika, ki mu nameravajo tudi postaviti spomenik. Proslava, ki jo pripravljajo v sodelovanju z Zvezo združenj borcev za vrednote NOB, bo po Jankovićevih napovedih na Kongresnem trgu in ne bo ograjena.

Sicer pa je Janković danes zavrnil nekatere govorice o slabem zdravju.