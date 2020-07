Janša in Janković z roko v roki

V štirih mesecih je vlada Janeza Janše z ljubljansko občino našla več skupnih točk kot vprašanj, pri katerih bi prišlo do razhajanj. Občini gre v prid, da so številni projekti, pomembni ne samo za Ljubljano, temveč tudi za širšo regijo in državo, skoncentrirani v prestolnici in da jih je nujno uresničiti ne glede na morebitne politične ali osebnostne antipatije.