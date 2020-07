Petkovi protivladni protesti so se prejšnjo sredo podaljšali v demonstracije ob proslavi dneva državnosti, na kateri je bil prostor predvsem za stranko SDS. Na Prešernovem trgu je bilo vroče, med drugim smo izvedeli, da medtem ko po Evropi rumeni jopiči simbolizirajo protest proti vladi, ji v Sloveniji ti izražajo podporo. Skupina, oblečena v rumene odsevne brezrokavnike, ki je izrazila podporo delu trenutne oblasti, je čez Tromostovje prikorakala z napisom »Rumeni jopiči proti anarhiji«, nato pa med drugim vzklikala »Vojsko na meje«, »Za Slovenijo«, »Pič** antifašistične«, »Ukinimo RTV« in tako dalje.

Med obema skupinama so stali policisti, ki so preprečevali morebiten kratek stik, zato je težko razumeti, kako jim je na licu mesta ušla iztegnjena desnica osebe znotraj skupine rumenih. Sploh v luči nedavnega popisovanja ljudi, ki so s kredo pisali po pločniku ali se preprosto sprehajali po Ljubljani v času petkovih protestov. »Policisti Policijske uprave Ljubljana smo o zadevi seznanjeni in o dogodku še zbiramo obvestila. V povezavi s tem smo prijeli tudi pisne prijave. Preverjamo vse okoliščine dogodka, znake kaznivega dejanja ali elemente prekrška in bomo ukrepali skladno z zakonodajo,« je bila s pojasnili včeraj zvečer skopa policija. Na pomoč jim je na portalu Medium priskočila skupina Vladozlom, in sicer, kot pravijo, »s pomočjo sodobne forenzične metode “brskanja po javnih profilih”«.

Prekrški in kazniva dejanja

So pa na drugi strani pohiteli mediji, naklonjeni desni politični opciji, in obsodili osebo, ki je proti rumenim jopičem uperila golo zadnjico. Med drugim so novinarji Nove24 in Demokracije razkrili identiteto te osebe in jo postavili na sramotilni steber. Podobnega tretmaja pa ni bil deležen moški znotraj skupine, ki je navijala za vlado, ta je bil namreč označen kot vtihotapljenec, ki je skušal očrniti proteste slovenskih domoljubov. Označili so ga celo kot črnosrajčnika v službi Antifa. Težko je razumeti logiko teh oznak, sploh sedaj, ko so jasne identitete nekaterih rumenih jopičev, med katerimi so pričakovano vidni slovenski neonacisti, tudi člani domžalskih Blood & Honour. Črnosrajčniki, Mussolinijevi rablji, pa so očitno po novem antifašisti. »Mahali smo z desnimi rokami, z levimi rokami, z obema rokama, z dlanmi in nekdo je izsekal ta moment,« je še pred kratkim za Pop TV pojasnjeval eden izmed rumenih jopičev.

In če so policiji že olajšali delo z razkrivanjem identitete rumenih jopičev, si poglejmo še pravni del. »Golo zadnjico bi se lahko obravnavalo kot prekršek po Zakonu o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1), in sicer bi lahko šlo za prekrška po 6. in/ali 7. členu ZJRM-1. V primeru izpolnjevanja dodatnih znakov prekrška, pa bi lahko šlo tudi za kvalifikacijo po 20. členu ZJRM-1,« je razložila odvetnica Nataša Pirc Musar, za primer iztegnjene desnica pa je dejala: »Javno spodbujanje sovraštva, nasilja in nestrpnosti je kaznivo dejanje, ki ga opredeljuje 297. člen Kazenskega zakonika (KZ-1). Pregon se uvede po uradni dolžnosti, torej dejanja po tem členu preganja tožilstvo. V primeru suma storitve kaznivega dejanja mora policija obvestiti tožilstvo, ki nato usmerja delo policije. V primeru nacističnega pozdrava bi lahko morda šlo tudi za kaznivo dejanje po 2. odstavku 297. člena.« Pirc Musar še dodaja: »Odločitev, kdaj organ nadzora oziroma pregona razpolaga z dovoljšnjimi dokazi za uvedbo prekrškovnega postopka ali (pred)kazenskega postopka je v rokah policije/organa nadzora oziroma tožilstva. Pomembno pa je, da se odkrije (identificira) storilec.«