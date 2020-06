Kot so v Sindikatu vojakov Slovenije pojasnili na svoji spletni strani, ostro obsojajo ravnanja posameznikov minulo sredo pred proslavo ob dnevu državnosti na Slovenski cesti v Ljubljani. »Vzklikanja 'izdajalci' si pripadniki Slovenske vojske v službi domovini ne zaslužijo,« so poudarili.

Ob tem so v sindikatu pozdravili obsodbo ravnanj posameznikov s strani ministra za obrambo Mateja Tonina. Minister je namreč v petek povedal, da so kombi garde storilci v sredo ob robu državne proslave popisali z neprimerni izrazi, gardisti pa so bili deležni žaljivih besed. Incident je označil za nesprejemljiv in ga ostro obsodil.

Ker pa po navedbah sindikata minister zaradi sramotenja Slovenske vojske (SV) ni ukrepal, so se odločili, da za zaščito njenih pripadnikov ukrepajo in na okrožno državno tožilstvo podajo kazensko ovadbo zaradi sramotenja Republike Slovenije zoper neznanega storilca. Ob tem so zapisali, da ne razumejo vrhovnega poveljnika SV, predsednika republike Boruta Pahorja, da se na nedopustna sramotna ravnanja ni odzval in takšnega početja ostro obsodil.

»V Sindikatu vojakov Slovenije se ne moremo znebiti občutka, da se žaljivi nastopi zoper SV iz parlamenta selijo na ulico med državljanke in državljane Slovenije. Naj spomnimo samo na izjavo poslanca o pošiljanju pripadnikov SV na roparske misije na bližnji Vzhod. V Sloveniji ne moremo in ne smemo dopustiti ter nemo spremljati, da bo žaljenje in sramotenje SV in njenih pripadnikov postalo družbeno sprejemljivo, še posebej ne s kaznivimi dejanji,« menijo v sindikatu.

Ob tem so opozorili še, da takšen odnos do pripadnikov SV ni vzpodbuden za pridobivanje novih vojakov in je zato treba storilce kaznovati.