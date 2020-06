"Če ljudje vsak petek izražajo svoje mnenje, če nekatere tudi ob branju ustave odnašajo s trga, potem bi bilo od politike nedopustno, da bi sedela na takšni manifestaciji in ji s tem dajala neko legitimnost. Kajti, če smo resni v svojih namenih, če se strinjamo, da situacija ni dobra, potem lahko to pokažemo tudi na neki deklarativni ravni in damo vedeti, da tudi mi politiki s svojim delovanjem kažemo na nepravilnosti," je povedal v današnji izjavi za medije.

Kot je pojasnil, sicer ni pristaš tega, da se takšnih dogodkov ne udeležuje. A je opozoril, da so bili iz proslave izključeni praporščaki in veteranske organizacije. Slednje so bile po posredovanju predsednika republike Boruta Pahorja vključene v pripravo proslave.

Prepričan je, da bi se dalo praporščake kljub omejevalnim ukrepom, ki še veljajo za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, vključiti v proslavo ali pa vsaj postaviti prapore v stojala. Spomnil je tudi na dogajanje leta 2012. "Takrat nekateri prapori niso bili zaželeni, zlasti tisti, ki imajo zvezdo. Potem je ravno zaradi teh praporjev v preteklosti SDS organizirala svoje proslave," je povedal.

"Zato se mi zdi, da ni primerno, da se letos, v tej situaciji, udeležujemo te proslave. Ko bodo časi drugačni, ko bo tudi oblast znala komu prisluhniti, ko bo mogoče vodila kakšen dialog, preden bi se protesti zgodili, potem pa upam, da bomo spet nekoč družno praznovali, tako kot je to tudi pravilno. Zame ta odločitev seveda ni lahka, ker sam nisem človek, ki bi se temu izogibal, ampak zdaj so taki časi," je ponovil.

Se bo pa v četrtek udeležil proslave v Kamniku.

Napovedano alternativno proslavo, dogajanje, ki je za sredo zvečer napovedano na Prešernovem trgu, pa Šarec označuje kot proslavo ljudstva.