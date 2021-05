Policisti po nedeljski prireditvi na Prešernovem trgu vodijo prekrškovni postopek in zbirajo obvestila

Policisti po nedeljski prireditvi na Prešernovem trgu v Ljubljani zoper znane osebe vodijo prekrškovni postopek, za preostale osebe, ki so bile na prireditvi, pa še zbirajo obvestila in bodo v primeru ugotovljenih kršitev ustrezno ukrepali. Kot so navedli, sta bila kršena zakona o javnih zbiranjih in o nalezljivih boleznih.