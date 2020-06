Alternativno proslavo so na Prešernovem trgu pripravili protestniki, ki že tedne protestirajo proti vladi Janeza Janše. Ta jo je označil za »antiproslavo«, s katero želijo protestniki motiti državno proslavo, ki se bo začela ob 21.15.

V govorih in s transparenti so se med drugim zavzeli za boljši svet in proti izključevanju, proti fašizmu in omejevanju nevladnih organizacij. Proslave se je udeležila tudi skupina v rumenih jopičih, ki so izrazili nasprotovanje proslavi.

Nasprotniki vlade so se zbrali nekaj pred 19. uro na Prešernovem trgu. Budno jih je spremljala tudi policija, nekaj napetosti pa je nastalo, ko je na trg prišla skupina nekaj deset nasprotnikov v rumenih jopičih z napisi proti anarhiji in Anarhisti so levi fašisti. Postavili so se pred Prešernov spomenik in bili deležni nekaterih žvižgov udeležencev alternativne proslave, ki pa so nato skupini, ki so jo označili za provokatorje, obrnili hrbet, program pa izvedli s stopnic pred frančiškansko cerkvijo.

Proslave so se udeležili številni kulturniki, med drugim Slavko Pregl, Aljoša Ternovšek in Damjan Kozole. Tam so bili tudi nekateri politiki, denimo predstavniki Levice in LMŠ. Videti pa je bilo tudi Ivana Galeta, uslužbenca zavoda za blagovne rezerve, ki je razkril nekatere pritiske in sporna ravnanja politike pri nabavi opreme v času epidemije novega koronavirusa.