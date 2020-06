Kristjan Čeh, atlet slovenske prihodnosti: Rad bi osvojil olimpijsko kolajno

Kristjan Čeh je prihodnost slovenskega športa. Atlet z vizijo in talentom za osvajanje kolajn na največjih tekmovanjih, ki ga vodi ptujski strokovnjak Gorazd Rajher. Ta mesec je Ptujčan s slovenskim rekordom v metu diska (66,29 m) krepko presegel Igorja Primca, ki je osebni in sedaj nekdanji slovenski rekord dosegel pred 21 leti, ko se je rodil Kristjan Čeh. Svojo nadarjenost je metalec diska potrdil lani v Gävleju na Švedskem, kjer je postal evropski prvak do 23 let. Postavni Štajerec v višino meri 206 cm, težak pa je 125 kg. Doma je doslej veliko pomagal pri kmečkih opravilih, v zadnjem času pa se vse bolj posveča atletiki. Je študent 2. letnika agronomije na mariborski fakulteti. Pravi, da je dal v zadnjem času študijske obveznosti malce na stran, a je odločen, da bo študij dokončal.