»Zelo sem vesela, to je lepo priznanje, nekaj posebnega je, da te opazi EA. Je po svoje tudi pozitivno presenečenje, čeprav se zavedam, da sem imela prejšnji mesec res lepo in uspešno serijo tekem. Po tem sem si vzela nekaj časa za premor in priprave, nato pa bom v naslednjem mesecu nastopila še na dveh tekmah, 3. septembra na 1500 v Marseillu, 13. pa v Berlinu na 3000 m zapreke,« je povedala Grosupeljčanka.

EA je v obrazložitvi izpostavila, da je Maruša Mišmaš Zrimšek v Ljubljana 16. julija v teku dosegla drugi izid vseh časov na 2000 m zapreke. S 5:56,28 sekunde je za slabe tri sekunde in pol (5:52,80) zaostala le za svetovnim rekordom Nemke Gese Felicitas Krause, ki ga je dosegla v Berlinu 1. septembra lani.

To pa ni bil edini izjemen nastop članice Massa: 26. julija je na državnem prvenstvu v Celju na 3000 m z 8:46,44 izboljšala dve desetletji star državni rekord Helene Javornik in postavila še vedno šesti izid sezone na svetu.