Za uspešno zgodbo slovenskega atleta Kristjana Čeha, ki je v nedeljo v Domžalah s 66,29 m postavil izjemni slovenski rekord v metu diska, se skriva priznani slovenski trener Gorazd Rajher. Ptujski strokovnjak je podpisan še pod dva še vedno veljavna slovenska rekorda svojih atletov. Leta 2008 je skakalka v daljino Nina Kolarič v daljino skočila 678 cm, pred štirimi leti pa je metalka diska Veronika Domjan orodje vrgla 60,11 m.

»Delati z 206 cm visokim in 125 kg težkim orjakom je zahtevno. Vsak korak mora biti pazljiv. Delava ogromno dodatnih vaj, da je telo čim bolj stabilno, da le ne bi prišlo do poškodb,« pravi 53-letni Gorazd Rajher. Neobičajno je, da je 21-letni Ptujčan postavil državni rekord, s katerim bi izpolnil tudi olimpijsko normo (66 m), takoj po preklicu epidemije koronavirusa. »Korone nismo vzeli kot drugi, temveč smo zavihali rokave in trdo trenirali,« odgovarja Rajher. Kako? »Na Ptuju zaradi zaprtja stadiona nismo smeli vaditi, kar me je precej bolelo. Kakor koli, takoj so nam na pomoč priskočili atletski veterani. Dušan Koren nam je v Dornavi odstopil livado z betonskim metalnim krogom, kjer sicer vadi met kladiva.«

Ptujski atletski veterani v ožjem lokalnem okolju niso edini, ki so bili v težkih časih zaslužni za dober trening aktualnega evropskega prvaka v metu diska do 23 let. Celotna lokalna skupnost v Dornavi z županom Jankom Mercem je po besedah Rajherja prižgala zeleno luč, da je Čeh lahko treniral v tamkajšnji občini, četudi je veljal državni odlok o prepovedi prehoda občinskih meja. Rajher pravi, da je o treningu obvestil tudi policijo, saj je moral skozi štiri občine, da sta lahko z novim slovenskim rekorderjem nemoteno trenirala. Zelo je hvaležen slovenski policiji, da je zamižala na eno oko ter prepoznala zgodbo obetavnega športnika. »Popoldan pa sva naredila trening uteži v Destrniku. Predsednik ptujskega kluba Aldo Ino Ilešič nama je namreč odstopil spodnje nadstropje poslovne zgradbe,« je hvaležen Gorazd Rajher. Spomnimo, Aldo Ino Ilešič je nekdanji uspešni kolesar, ki je poročen z Nino Kolarič.

Rajher pravi, da je ključ do športnih uspehov užitek v vadbi in sproščenost na tekmi. »Letos sva precej dvignila intenzivnost treninga, in sicer so vadbeni pripomočki v primerjavi z lani težji med 15 in 20 odstotkov. Veliko več energije tudi posvečava analizi opravljenih metov. Verjel sem, da lahko Kristjan v tej sezoni vrže disk 65 metrov, a tega nisem napovedoval. Meta prek 66 metrov pa nisem pričakoval,« priznava atletski strokovnjak, ki nerad napoveduje prihodnost. »Težko obljubim, kaj se bo dogajalo v prihodnosti. Dejstvo je, da je Kristjan izjemno nadarjen atlet ter da ima potencial za vrhunske dosežke. Upam, da bo še naprej užival tako na treningih kot tekmah ter da bo lahko v naslednjih letih še dvignil intenziteto vadbe,« se nadeja Rajher. Zaključuje: »Sem zelo strog trener. Veliko zahtevam, a tudi dam. Kristjan je moj pogled sprejel.«

Nobena skrivnost ni, da si želita Gorazd Rajher in Kristjan Čeh okrepiti strokovno ekipo. Pogovori na to temo potekajo intenzivno. Navsezadnje je metalec kladiva Primož Kozmus pred leti pokazal smernice, kako se je mogoče z lastno ekipo – številčno, strokovno in povsem predano – povzpeti na Olimp.