Atletski klub Poljane Maribor je organizator drugega mitinga atletske lige Telekoma Slovenije, ki se v štajerski metropoli začne danes ob 16. uri. V primerjavi s prvim mitingom v Slovenski Bistrici bo tokrat v Engelsovi ulici mednarodni miting, saj je slovenska vlada sprostila ukrepe dva dni po prvem mitingu. Tekma v Mariboru bi bila še močnejša, a zaradi obvezne karantene po prihodu v Slovenijo ne bodo nastopili Srbi in Bosanci. Slovenski atleti bodo imeli boljšo konkurenco ter priložnost, da pokažejo dobro pripravljenost v sezoni, ki sicer ne bo imela veliko tekmovanj. Spomnimo, da bo na štajerskem mitingu potekal tudi 7. memorial Iztoka Ciglariča v teku na 1500 metrov.

Glede na pripravljenost v tej sezoni gre pričakovati, da bo osrednji junak tudi v Mariboru 21-letni Ptujčan Kristjan Čeh. Novi slovenski rekorder v metu diska je v Domžalah z metom prek 66 metrov izpolnil olimpijsko normo, ki v tej sezoni sicer ne velja, dobro pripravljenost pa je potrdil tudi v Slovenski Bistrici. Tudi na tretjem mitingu sezone bo nastopil blizu svojega doma. »Moj glavni cilj je, da redno dosežem daljave med 64 in 65 metri. Če mi bo to uspelo, bo kakšen met poletel tudi dlje,« napoveduje Kristjan Čeh. Vreme v Mariboru bo danes ugodno, zato ne bi bilo presenetljivo, če bi Čeh izboljšal svoj slovenski rekord.

Prvič v tej sezoni se bo v sprintu predstavila lanska zmagovalka mednarodne lige Maja Mihalinec. Slovenski rekorder v teku na 400 m Luka Janežič je prijavljen tako v sprintu na 200 kot 100 m, kjer bo imel močno konkurenco v nemškem sprinterju slovenskih korenin Nicku Kočevarju, ki je v Slovenski Bistrici kljub močnemu nasprotnemu vetru dosegel čas 10,55. V ženskem skoku v višino se obeta zanimiv boj mlade Lie Apostolovski in Maruše Černjul. Slednja je v Slovenski Bistrici doživela poraz, zato bo zelo motivirana. Agata Zupin se bo prvič v sezoni predstavila v svoji paradni disciplini na 400 m z ovirami, kjer bo imela največjo konkurenco v Hrvatici Idi Šimunčić. Odlično pripravljenost je na uvodnem mitingu v skoku v daljino pokazala tudi Neja Filipič, ki se bo v Mariboru predstavila v troskoku.

Spomnimo, da je v Slovenski Bistrici 13. junija pet slovenskih atletov preseglo mejo 1100 točk po mednarodnih tablicah. Najboljši je bil metalec diska Kristjan Čeh (65,58 m – 1163 točk), sledili so skakalka v višino Lia Apostolovski (192 cm – 1140 točk), skakalka v daljino Neja Filipič (656 cm – 1121 točk), skakalka v višino Maruša Černjul (189 cm – 1111 točk) ter sprinter Luka Janežič v teku na 300 m (32,57 – 1110 točk). Denarne nagrade, ki jih prejme najboljših osem atletov, so prejeli še Maruša Mišmaš Zrimšek v teku na 5000 m ter Agata Zupin in Lovro Mesec Košir na 300 m.

Za atletsko ligo bodo v Mariboru štele naslednje discipline, moški: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 110 m ovire, 400 m ovire, skok v daljino, troskok, skok v višino, disk, kladivo in krogla, ženske: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3000 m, 100 m ovire, 400 m ovire, troskok, krogla, skok v višino, disk in kladivo.