Kristjan Čeh, lanski evropski prvak do 23 let, je tekmo izpustil zaradi bolečin v komolcu. Dodal je, da je sedaj veliko bolje in ne čuti več bolečin, naslednjič bo tekmoval v nedeljo na diamantni ligi v Stockholmu. V metu diska je zmagal aktualni svetovni prvak Daniel Stahl, Šved je vrgel 67,31 metra. Drugi je bil evropski prvak iz Litve Andrius Gudžius s 67,08 m.

»Zadovoljen sem tako s časom kot z uvrstitvijo. Mogoče malo grenkega priokusa, ker si ne upam dati vsega od sebe, na koncu mi zmanjka nekaj metrov, da bi bolje odtekel. Ne sestavim teka, kot ga sicer znam. Doslej sem imel na zadnjih tekmah težave s startom, ta mi je tokrat uspel, drugi zavoj pa je bil zelo slab. Preveč sem se osredotočil na tekmece. A je bila konkurenca zelo močna in sem vesel dosežka,« je povedal Janežič, ki ga v nedeljo čaka še nastop na diamantni ligi v Stockholmu. Pred njim sta bila le Američana Kahmari Montgomery (45,50), član zlate štafete na svetovnem pokalu Londonu 2018, in Josephus Lyles (46,08).

Maja Mihalinec je na pol stadionskega kroga ugnala Ivet Lalovo Colio (23,66), nekdanja evropska prvakinja na prostem in v dvorani je bila šesta. V cilj je prva prišla nekdanja mladinska svetovna prvakinja, 21-letna Američanka Lynna Irby (22,55), druga je bila Nizozemka Dafne Schippers (22,94), dvakratna svetovna prvakinja in aktualna olimpijska podprvakinja, ki je na evropskih prvenstvih osvojila osem odličij, od tega štiri zlata. »To je bil že moj tretji nastop v manj kot tednu dni, zato sem na ogrevanju že čutila malo utrujenosti. Za razliko od prejšnjih dveh pa sem tokrat zelo slabo startala. Imela sem slabo reakcijo, prav tak tudi izhod iz blokov in zato je bil startni pospešek zelo počasen. Zdi se mi, da bi lahko danes tekla še hitreje, vendar ne morem mimo dejstva, da so bile tekmice s svetovnega vrha, nisem veliko zaostala za njimi,« je bila vesela Mihalinec.