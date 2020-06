Slovenski metalec diska Kristjan Čeh je z državnim rekordom (66,29 m), ki ga je postavil pred šestimi dnevi v Domžalah, poskrbel, da bo prvi zvezdnik današnjega mitinga v Slovenski Bistrici. Enaindvajsetletni Štajerec bo tekmoval le dobrih 15 minut stran od svojega doma, žal pa so državni ukrepi prepovedi gledanja športnih prireditev preprečili, da bi evropskega prvaka do 23 let prišli pozdravit domači navijači. Miting v Slovenski Bistrici, ki bo vnovič štel za Stepišnikov memorial v metu kladiva, je bil namreč od nekdaj odlično obiskan.

Od 14.45, ko bo prva disciplina mitinga, in sicer met kladiva za ženske, bodo v Slovenski Bistrici z izjemo sprinterke Maje Mihalinec prisotni vsi najboljši slovenski atleti, ki bodo tekmovali v razpisanih disciplinah. Za najboljši dosežek mitinga bo atlet prejel 600 evrov nagrade, skupni denarni sklad štirih mitingov, ki ga prispeva Atletska zveza Slovenije, pa znaša 31.500 evrov. Najboljši slovenski atlet Luka Janežič bo sklenil tekmovanje okrog 19. ure, ko bo nastopil v teku na 300 m. Lanska finalistka svetovnega prvenstva v teku na 3000 m z zaprekami Maruša Mišmaš Zrimšek se bo ob uvodu v sezono predstavila na 5000 m. Spomnimo, da lanska naslova zmagovalcev atletske lige branita Maja Mihalinec, ki bo začela tekmovati čez deset dni na drugem mitingu lige v Mariboru, in metalec kladiva Nejc Pleško.

»V preteklih letih je bil miting mednarodni, državni ukrepi pa so nas prisilili, da smo šli letos stopničko nižje. Kljub temu smo se organizatorji zelo potrudili, da smo zbrali najboljše slovenske atlete in pripravili atraktiven spored. Tradicionalnega golaža ne bo, verjamem pa, da bomo videli dobro atletiko in rezultate,« sporoča vodja tekmovanja, nekdanji odlični sprinter in skakalec Boštjan Fridrih.

Po Slovenski Bistrici bodo za atletsko ligo Telekoma Slovenije sledili mitingi v Mariboru (23. junij), Ljubljani (16. julij) in Novem mestu (2. september). Predstavniki organizatorjev Sebastjan Jagarinec, Albert Šoba in Andrej Jeriček so hvaležni atletski zvezi, ki bo prispevala denar za nagrade, saj brez te pomoči ne bi mogli izvesti tekmovanj. »Sprašujem se, zakaj lahko denimo Hrvati že nekaj časa prihajajo v Slovenijo, medtem ko njihovi atleti ne morejo nastopiti na naših mitingih. Tudi sicer mi v zadnjih tednih marsikaj ni jasno,« pravi nekdanji trener Matica Osovnikarja Albert Šoba, sicer še vedno aktiven atlet, ki je v sedmem življenjskem desetletju v Slovenski Bistrici prijavljen za tek na 300 m.