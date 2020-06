Proces je bil s 13. januarja prestavljen na 8. junij, le en dan po 87. rojstnem dnevu Diacka, ki je že štiri leta in pol v hišnem priporu. S sodišča so v začetku leta sporočili, da potrebujejo več časa, da pregledajo pričanje Diackovega sina in soobtoženega Pape Massate Diacka, nekdanjega marketinškega svetovalca krovne svetovne atletske zveze.

Diack je obtožen jemanja in dajanja podkupnin ter organiziranja pranja denarja. Mednarodno atletsko zvezo IAAF je vodil med letoma 1999 in 2015 in jo v tem času pripeljal na najnižjo točko v njenem obstoju. V zadnjih letih je bilo že veliko sodnih preiskav njegovih spornih poslov in korupcije. To je zaprlo vrata tudi njegovemu delu v Mednarodnem olimpijskem komiteju, katerega član je bil med letoma 1999 in 2013 ter potem častni član do leta 2015.