Povod za pripravo interpelacije notranjega ministra je bila odločitev ministrstva, da ugodi pritožbi zoper vnovično prepoved koncerta hrvaškega glasbenika Thompsona v Mariboru, je danes pojasnil vodja poslancev SD Matjaž Han. Besedilo predloga so v podpis poslali še drugim opozicijskim poslancem, vložili pa ga bodo ne glede na njihovo odločitev.

Kot je povedal Han, se zaveda, da od imenovanja vlade še ni minilo sto dni in da velja dogovor, da se interpelacije v tem času ne vlagajo. Toda ob nekaterih vladnih potezah opozicija »enostavno ne more stati križem rok«, pravi.

V LMŠ menijo, da SDS sploh ne bi smela prevzeti vodenja ministrstva za notranje zadeve, ker da so ta stranka in njeni posamezniki v različnih policijskih postopkih, je v današnji izjavi novinarjem v DZ dejal vodja poslanske skupine LMŠ Brane Golubović. Po njegovih navedbah tudi Hojs ne bi smel postati notranji minister, ker da je pred prevzemom funkcije vodil podjetje, ki je bilo v policijskih postopkih.

»Thompson oz. odločba je le vrh ledene gore vseh nepravilnosti in neprimernega komuniciranja Hojsa,« je dejal Golubović in napovedal, da bodo sopodpisali interpelacijo ter jo podprli. Besedilo bodo pregledali in ocenili, ali je smiselno še kaj dodati.

V Levici trdijo, da si Hojs interpelacijo zasluži zaradi več vzrokov Vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec je povedal, da so se v opoziciji dlje časa pogovarjali o tem, da bi bil Hojs verjetno eden od tistih, ki si v tem trenutku najbolj zasluži interpelacijo. Spomnil je na »vodenje postopkov proti miroljubnim protestnikom, postopke za aktivacijo vojske na meji in podpis pod pismo notranjih ministrov EU glede relokacije beguncev«. Vatovec meni, da se te zadeve pri Hojsu kopičijo in si zato zasluži interpelacijo. Da bi bila edina točka interpelacije odprava prepovedi Thompsonovega koncerta, pa je po njegovem mnenju smešno, saj da si Hojs interpelacijo zasluži zaradi drugih stvari. Vatovec je sicer poudaril, da je ta koncert enako kot leta 2017 nedopusten in nesprejemljiv in bi se lahko pridružili skupini držav, ki si takšne koncerte upajo prepovedati. Poleg tega je spomnil na Hojsove navedbe, da za odločbo o odpravi prepovedi koncerta ni odgovoren, pač pa eden od zaposlenih na ministrstvu, zaradi česar bo po Vatovčevih ocenah zadeva »lažje šla skozi pri koalicijskih partnerjih«. V Levici bodo predlagali dopolnitev besedila interpelacije, tudi če do tega ne bo prišlo, pa jo bodo na glasovanju podprli. Iz SAB so za STA sporočili, da so predlog interpelacije prejeli danes popoldne. Besedilo bodo prebrali in se v poslanski skupini v torek o njem pogovorili. Če je interpelacija dobro utemeljena, jo bodo podpisali in podprli, so napovedali in spomnili na stališče SAB, da je koncerta Thompsona v Sloveniji nedopusten.