Na Upravni enoti Maribor, kjer so leta 2017 na predlog Policijske postaje Maribor I, z odločbo prepovedali za 20. maj načrtovani koncert v Festivalni dvorani Lent, z informacijo o morebitni prijavi novega datuma omenjenega koncerta ne razpolagajo. Načelnik Srečko Đurov je STA za podatek napotil na omenjeno policijsko postajo.

Đurov je v ponedeljek sicer pojasnil, da je imela upravna enota, tako kot mariborska policijska postaja, v primeru prijave novega datuma v treh dneh zvezane roke, saj je odločba notranjega ministrstva ustavila postopek izpred treh let. Organizator koncerta je imel možnost v tem roku, ki se je iztekel danes opolnoči, predlagati nov datum. Če bi to storil niti policija niti upravna enota izvedbe dogodka ne bi mogla več preprečiti.

Ker organizator očitno tega ni storil, lahko pozneje znova prijavi prireditev, a bo takrat policija lahko znova odločala o tem, ali bo šla znova v predlog prepovedi koncerta ali pa ga bo glede na že izdano odločbo dovolila.

Koncerta v Sloveniji v bližnji prihodnosti ne bo

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs, ki se mu zaradi omenjene odločbe obeta interpelacija, je že v ponedeljek razpolagal z neuradno informacijo, da Thompson tega koncerta ne želi izvesti. Medtem organizator Milan Trol za zdaj molči.

Hrvaški pevec pa je po pisanju Reporterja preko svojega menedžerja sporočil, da kljub sedanji odločitvi slovenskih oblasti v Mariboru v bližnji prihodnosti koncerta zaradi razmer z novim koronavirusom ne more organizirati. Njegova ekipa je sicer prepričana, da si mesto in Slovenija zaslužita, da glasbenik izvede koncert in dokaže neutemeljenost napadov nanj.

Proti njegovemu koncertu so se zadnje dni izrekle različne organizacije, med njimi Zveza združenj borcev (ZZB) za vrednote NOB, Zveza Srbov Slovenije, številni znani Mariborčani pa so spisali peticijo proti koncertu. Pevec pa je ostal tudi brez predvidene dvorane, saj je mestni svetnik Stojan Auer organizatorju sporočil, da koncerta v Festivalni dvorani, s katero upravlja, ne bo.