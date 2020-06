Po poročanju POP TV naj bi SD osnutek interpelacije v ponedeljek predstavila delu opozicije.

Med očitki naj bi bilo po poročanju POP TV popolnoma nedostojno komuniciranje, nezakonita razrešitev direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada Darka Muženiča, zavajanje javnosti o nujnosti sprejema 37.a člena o vojski na meji, pritiski na policijski sindikat, na policijo, na kolesarske protestnike in njihovo kaznovanje.

Kritike na račun Hojsa je bilo slišati v začetku tedna tudi na seji odbora DZ za notranje zadeve, ki je na zahtevo Levice razpravljal o po njihovem mnenju »nedopustnem teptanju demokratičnih standardov, represivnemu pregonu protestnikov in kriminalizaciji svobodnega političnega izražanja«. Predlagatelji so bili ostri do ministra Hojsa, ki je očitke o političnih pritiskih na policijo ponovno zavrnil in ocenil, da je policija na protestih ravnala visoko strokovno.

Dodatni razlog za interpelacijo pa naj bi bila tudi odločitev notranjega ministrstva, ki je ugodilo pritožbi zoper vnovično prepoved koncerta hrvaškega glasbenika Marka Perkovića Thompsona v Mariboru. Zaradi odločitve so bili ogorčeni v koalicijskih SMC, DeSUS ter opozicijskih LMŠ, SD, Levici in SAB, kjer vladi med drugim očitajo odpiranje vrat ustaštvu.