Hojs ga je pomendral kot piksno od pira

Večne resnice bolijo. Ena takšnih se glasi: ne prepiraj se z bedaki. Moral se boš spustiti na njihov nivo in tam nimaš kaj iskati. Tam boš izgubil na celi črti. To večnost resnice lahko preverjate vsak dan, če odprete kakšen portal, skrolate na komentarje in vmes prebirate neokusne tvite. Toliko bedarij, kretenizmov, sovražnosti in napadalnih diskvalifikacij težko proizvedejo naključni posamezniki. Orkestracija primitivnega govora je neverjetna. Kapo dol kreatorjem, ki verjamejo le v eno stvar: uničiti drugo stran.