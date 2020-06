"Nastopu glasbenika, čigar sporočila širijo nestrpnost in povzemajo zgrešene ideje, ki so vodile k največji tragediji 20. stoletja, smo se v Sloveniji že dvakrat upravičeno odrekli, zato ni nobene potrebe, da pod krinko svobode izražanja to odločitev zdaj spreminjamo," je dejal minister Koritnik, ki se z notranjim ministrom Alešem Hojsom o tej zadevi še ni pogovarjal.

Zavrnil je zapise nekaterih medijev, da naj bi razrešili načelnika upravne enote Srečka Đurova, kar je v današnjih posamičnih pogovorih povedal tako županu kot načelniku. "Zaradi zadeve Thompson ne bo na upravni enoti nihče razrešen. Osebno in stranka SMC stojimo za stališčem, da tega koncerta nikjer v Sloveniji ne bi smelo biti," je dejal Koritnik, ki odločno zavrača kakršne koli poskuse zaničevanja dela javnih uslužbencev.

Minister sicer odločbe ni prebral, saj se ne želi vmešavati v delo javnih uslužbencev in v celoti zaupa v njihovo delo. Če bo mogoča kakšna dodatna pravna pot, bo po njegovem vsak javni uslužbenec ravnal vestno in še enkrat spisal enako odločitev. "Če bo ta možnost seveda dana," je še dodal. O tem, kakšno je njegovo stališče do napovedane interpelacije zoper Hojsa, pa ni želel govoriti, saj da je to stvar odnosa med ministrom in opozicijo.

Župan Arsenovič je bil glede tega, da bi kontroverzni hrvaški glasbenik nastopil v štajerski prestolnici, jasen že prejšnji teden, danes pa je dodal, da bi bil koncert, ki razdvaja in provocira, natančno to, česar si v mestu ne želi. Po njegovem je dovolj drugih in bistveno boljših tem, ob katerih se lahko poenotimo ter poveselimo, tako da ni potrebno v mestu, ki ima velike zgodovinske bolečine, prirejati takšnega koncerta.

Načelnik upravne enote Đurov se je ob tem ministru zahvalil in priznal, da je bila njegova izjava v petek glede morebitne razrešitve zanj logičen zaključek po izdani odločbi in stališču ministrstva za notranje zadeve. Veseli ga, da je njihovo odločbo podprl minister za javno upravo ter se strinjal, da je poveličevanje ustaštva potrebno prepovedati.

Ob tem je povedal, da ima upravna enota, tako kot mariborska policijska postaja, ki je dala predlog za prepoved prireditve, ta trenutek zvezane roke, saj je z odločbo notranjega ministrstva ustavljen postopek izpred treh let. Organizator koncerta ima možnost v treh dneh predlagati nov datum, če bo to storil, niti policija, niti upravna enota izvedbe dogodka ne moreta več preprečiti.

Rok za prijavo koncerta se izteče do konca današnjega dne, če organizator tega ne bo storil, lahko pozneje znova prijavi prireditev, a bo takrat policija lahko znova odločala o tem, ali bo šla znova v prepoved koncerta ali pa ga glede na izdano odločbo dovoli.

Ministru za notranje zadeve se zaradi omenjene odločbe sicer obeta interpelacija, ta pa je danes dejal, da so navedbe dela opozicije o tem, da koncert bo, po njegovih informacijah neutemeljene. "Celo več, imam neuradne informacije, da Thompson tega koncerta ne želi izvesti," je povedal. Obenem pa ima tudi informacijo, da njegovi zastopniki želijo od države odškodnino, ker koncert leta 2017 ni bil omogočen. Tudi to pa je po oceni Hojsa nesprejemljivo.

Medtem organizator koncerta Milan Trol za zdaj molči, njegov zadnji zapis na Facebooku iz nedelje popoldne pa pravi, da je po več kot treh letih boja za resnico in številnih pravnih poteh jasno, da koncert v Sloveniji bo, zato naj javnost "ne naseda več politiki in številnim manipulacijam s strani raznih medijev".

Hrvaški pevec je po pisanju časnika Reporter preko svojega menedžerja sporočil, da kljub sedanji odločitvi slovenskega notranjega ministrstva v Mariboru v bližnji prihodnosti koncerta zaradi razmer z novim koronavirusom še ne more organizirati. Njegova ekipa je prepričana, da si mesto in Slovenija zaslužita, da glasbenik izvede koncert in dokaže neutemeljenost napadov nanj.

Ob tem je po pisanju Reporterja še povedal, da od Slovenije ne bo zahteval nobene odškodnine, saj spoštuje državne institucije, ki so dokazale, da so zgodbe o domnevnih prepovedih njegovih koncertov v nekaterih evropskih državah in domnevnih neredih na njih izmišljotine.

Proti njegovemu koncertu so se danes s peticijo izrekli tudi številni znani Mariborčani, pevec pa je ostal tudi brez predvidene dvorane, saj je mestni svetnik Stojan Auer organizatorju sporočil, da koncerta v Festivalni dvorani, s katero upravlja, ne bo.